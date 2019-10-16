 Ryanair объявил о начале полетов в Армению

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ирландского авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Ryanair будет выполнять рейсы Милан (Бергамо) - Ереван и Рим (Чампино) - Ереван, начиная с января 2020 года. Также объявлены рейсы с лета следующего года по направлениям Берлин (Шонефельд) - Ереван, Мемминген - Гюмри. Все рейсы будут осуществляться по два раза в неделю.

В 2020 году ирландский лоукостер планирует перевезти 130 тыс. пассажиров в/из аэропортов Армении.

В августе стало известно, что Ryanair полетит в Грузию - с ноября лоукостер начнет выполнять рейсы Тбилиси-Милан (Бергамо).

Что касается Украины, то ранее было заявлено, что с декабря 2019 года Ryanair начнет летать из Кракова в Херсон. Также Ryanair в летнем расписании 2020 года откроет два новых направления из аэропорта Харькова - рейсы будут выполняться в аэропорт Варшава (Модлин) и в Будапешт. Суммарно в летней навигации следующего года у Ryanair будет уже 43 украинских направления.