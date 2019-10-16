 Кравцов сообщил о старте процесса увольнений в менеджменте "Укрзализныци"

Об этом сообщил глава "Укрзализныце" Евгений Кравцов во время выставки Rail Expo 2019, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уже несколько руководителей за последние недели были сняты. Изменения планируются в инфраструктурном направлении, пассажирском и грузовом. Процесс уже запущен. Мы начинаем с верха. Первым будет достаточно серьезное сокращение количества управленческого персонала. Далее мы пойдем на уровень ниже, будем смотреть по нашим региональным филиалам по системе оптимальности и системе правления", - сказал Кравцов.

По его мнению, в компании есть много должностей, функции которых дублируются, а также неэффективных, "с недостаточной степенью оцененными коррупционными рисками" сотрудников.

"За годы независимости "Укрзализныця" раздулась как "большой пузырь". А это, как минимум, неоптимальное осуществление менеджмента, а также размытие ответственности и возможности для манипуляций", - отметил Кравцов.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что Кабинет министров Украины изучает вопрос качества работы нынешнего менеджмента "Укрзализныци" в связи с "тотальной коррупцией" в компании.