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 МВФ перенес Украину в группу развивающихся стран Европы

Международный валютный фонд в последнем обзоре World Economic Outlook изменил название региональной группы "Содружество независимых государств" (CIS).

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова написала в сети Facebook.

"Важное для нас изменение в распределении на группы в новом Отчете МВФ: група CIS/СНГ наконец приостановлена; Украина – в группе Emerging and Developing Europe", – сообщила Маркарова.

Как говорится в сообщении МВФ, начиная с октября, в региональную группу Emerging and Developing Europe ("Новая и развивающаяся Европа") включены четыре страны из бывшей группы СНГ (Беларусь, Молдова, Россия и Украина), передает FinClub.

Остальные восемь стран – Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые составляли региональную подгруппу Кавказ и Центральная Азия (CCA) – объединяются с Ближним Востоком, Северной Африкой, Афганистаном и Пакистаном (MENAP) и сформируют новую региональную группу Ближнего Востока и Центральной Азии (MECA).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154203
 
 
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