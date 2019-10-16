 МВФ перенес Украину в группу развивающихся стран Европы

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова написала в сети Facebook.

"Важное для нас изменение в распределении на группы в новом Отчете МВФ: група CIS/СНГ наконец приостановлена; Украина – в группе Emerging and Developing Europe", – сообщила Маркарова.

Как говорится в сообщении МВФ, начиная с октября, в региональную группу Emerging and Developing Europe ("Новая и развивающаяся Европа") включены четыре страны из бывшей группы СНГ (Беларусь, Молдова, Россия и Украина), передает FinClub.

Остальные восемь стран – Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые составляли региональную подгруппу Кавказ и Центральная Азия (CCA) – объединяются с Ближним Востоком, Северной Африкой, Афганистаном и Пакистаном (MENAP) и сформируют новую региональную группу Ближнего Востока и Центральной Азии (MECA).