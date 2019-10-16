 Кабмин одобрил передачу общежитий госпредприятий местным общинам

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

"Документ позволяет передать в собственность территориальных общин общежития, которые находились в уставном капитале бывших государственных и коммунальных предприятий и тому подобное. Это позволит провести капитальный ремонт таких общежитий, а также достойные условия проживания для граждан и их семей, которые уже живут в таких общежитиях", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада в апреле 2017 года приняла закон о приватизации жилья в общежитиях после передачи общежитий в собственность территориальных общин.

Право на приватизацию распространяется на помещения в общежитиях, построенных в советские времена на общегосударственные средства (в том числе за счет государственных и коллективных предприятий и организаций) и которые были включены в уставные капиталы (фонды) хозяйственных обществ и других организаций, созданных в процессе приватизации (корпоратизации) бывших государственных или коммунальных предприятий. Однако данная норма не будет распространяться на общежития, которые были построены или приобретены в советские времена частными или коллективными собственниками за собственные или привлеченные средства.