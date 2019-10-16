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 Кабмин одобрил передачу общежитий госпредприятий местным общинам

Кабинет министров на заседании в среду, 16 октября, одобрил законопроект "Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2020-2021 годы".

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

"Документ позволяет передать в собственность территориальных общин общежития, которые находились в уставном капитале бывших государственных и коммунальных предприятий и тому подобное. Это позволит провести капитальный ремонт таких общежитий, а также достойные условия проживания для граждан и их семей, которые уже живут в таких общежитиях", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада в апреле 2017 года приняла закон о приватизации жилья в общежитиях после передачи общежитий в собственность территориальных общин.

Право на приватизацию распространяется на помещения в общежитиях, построенных в советские времена на общегосударственные средства (в том числе за счет государственных и коллективных предприятий и организаций) и которые были включены в уставные капиталы (фонды) хозяйственных обществ и других организаций, созданных в процессе приватизации (корпоратизации) бывших государственных или коммунальных предприятий. Однако данная норма не будет распространяться на общежития, которые были построены или приобретены в советские времена частными или коллективными собственниками за собственные или привлеченные средства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154200
 
 
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