 Кабмин согласовал нового руководителя Одесского порта

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, 30 сентября Министерство инфраструктуры Украины уволило директора ГП "Одесский морской торговый порт" Виктора Войтко.

Согласно информации Мининфраструктуры, Виктор Войтко был назначен и.о. директора ГП ОМТП с ноября 2017 года. За 2018 год фактический фонд зарплаты Войтко составил 5,2 млн грн, в том числе должностной оклад – 1,4 млн грн, другие стимулирующие выплаты – 3,8 млн грн., соответственно, среднемесячная зарплата – 439,99 тыс. грн.

При этом под руководством Войтко Одесский порт значительно ухудшил финансово-экономические показатели деятельности: при плановом размере чистого дохода от реализации продукции в 323,6 млн грн в 2018 году фактически было получено лишь 164,9 млн грн. А при плановом размере общих доходов в 552 млн грн фактически было получено лишь 421,9 млн грн.

При этом себестоимость реализованной продукции возросла с 188,2 млн грн в 2016 году до 222,8 млн грн в 2018 году административные расходы соответственно увеличились с 31,9 млн грн до 51,3 млн грн. У предприятия также отсутствуют утвержденные в установленном порядке финпланы на 2019 и на 2020 годы.