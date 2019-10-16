 МАУ Коломойского закупит самолеты Embraer

Об этом сообщил глава наблюдательного совета и совладелец МАУ Арон Майберг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В предварительных планах на следующий год – пополнение флота минимум двумя Embraer 195, а если все сложится благоприятно, эта цифра может увеличиться до четырех", – заявил Майберг.

По словам Майберга, МАУ заинтересована в покупке среднемагистральных самолетов, стоимость перевозки в которых в пересчете на одно кресло составит $30-40. Это даст возможность продавать авиабилеты от $20-22 до $70-80 на рейсе.

При этом Майберг отметил, что МАУ готова закупать среднемагистральные самолеты украинского производства только при условии их запуска в массовое серийное производство.

"Дело не только в себестоимости. Самолеты нужно выпускать серийно, а не изготовить три индивидуальных самолета, для которых непонятно где брать пилотов, запчасти и как их обслуживать. Серийное производство за один день не налаживается. Это длительный и сложный процесс. Среднемагистральный самолет емкостью 70-100 кресел нам очень нужен. Если бы Украина сделала такой успешный самолет, мы бы его покупали", – сказал Майберг.

МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

В последнее время компания требует у правительства льгот для поддержки своей деятельности.

В настоящее время в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (KBP).

В настоящее время в состав флота МАУ входят 41 авиалайнер различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь".