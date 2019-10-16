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 "Укрлендфарминг" Бахматюка загрузил на элеваторы 1,2 миллиона тонн зерна нового урожая

Один из крупнейших украинских агрохолдингов, "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, поставил на собственные элеваторы более 1,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2019 года.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по вопросам зернохранения и комбикормового производства группы компаний "Укрлендфарминг" Владимир Сущенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК-Украина.

Сущенко уточнил, что по состоянию на 16 октября на элеваторы компании загрузили более 1,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур как собственного производства, так и от сторонних поставщиков.

"Если точнее – 1 млн 213 тысяч тонн в зачетном весе. Сбор проходил согласно планового графика. Конечно, этому способствовали и погодные условия. А главное – надлежащая подготовка элеваторных комплексов к уборочному сезону. Сейчас крупнейшие в сети "Укрлендфарминг" элеваторы "Агротерминал Констракшин" и "Элеватор Агро" круглосуточно принимают до 11 тысяч тонн зерновых каждый. Уборочная кампания продолжается", – сказал заместитель гендиректора холдинга.

По словам представителя компании, сейчас на полях агрохолдинга собраны практически все культуры, кроме кукурузы, и продолжается жатва.

Напомним, "Укрлендфарминг" – один из крупнейших агрохолдингов страны, занимается выращиванием зерновых и масличных культур, производством семян, животноводством, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL).

Предприятия группы компаний работают в более чем 600 населенных пунктах 22 областей Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154184
 
 
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