[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.65 27.03
 Власть
  230  0
Все про:Кабмин (3502) рейдерство (69) Гончарук_Алексей (86)

 Кабмин создал специальную комиссию по защите бизнеса

Кабинет министров на заседании в среду, 16 октября, принял решение создать правительственную Комиссию по защите бизнеса.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге по итогам заседания правительства.

"К нам часто обращаются представители разного бизнеса с информацией о том, что кто-то кого-то "кошмарит", продолжает требовать взятки, продолжает выкручивать кому-то руки. У меня большая просьба, нам нужно еще какое-то время для того, чтобы заменить негодяев и коррупционеров на государственных должностях... Поэтому пожалуйста не бойтесь, обращайтесь к нам, рассказываете нам об этих случаях, мы есть в социальных сетях, к нам можно обращаться официально", – рассказал Гончарук.

По словам премьера, именно для работы с такими обращениями правительство решило создать специальный орган при Кабинете министров.

"Мы нормально работаем с правоохранительными органами, обо всех таких случаях мы стараемся оперативно им сообщать и я надеюсь на то, что очень скоро вы увидите результаты такого сотрудничества", – добавил Гончарук.

Премьер уточнил, что в комиссию войдут представители центральных органов власти, в том числе правоохранителей, а возглавит ее советница главы правительства Яна Юносова.

Согласно открытым данным, Яна Юносова ранее была заместителем начальника управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154183
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин Крым Латвия Нацполиция Россия США
 
 
 
 
 
 вверх