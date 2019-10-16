 Кабмин создал специальную комиссию по защите бизнеса

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге по итогам заседания правительства.

"К нам часто обращаются представители разного бизнеса с информацией о том, что кто-то кого-то "кошмарит", продолжает требовать взятки, продолжает выкручивать кому-то руки. У меня большая просьба, нам нужно еще какое-то время для того, чтобы заменить негодяев и коррупционеров на государственных должностях... Поэтому пожалуйста не бойтесь, обращайтесь к нам, рассказываете нам об этих случаях, мы есть в социальных сетях, к нам можно обращаться официально", – рассказал Гончарук.

По словам премьера, именно для работы с такими обращениями правительство решило создать специальный орган при Кабинете министров.

"Мы нормально работаем с правоохранительными органами, обо всех таких случаях мы стараемся оперативно им сообщать и я надеюсь на то, что очень скоро вы увидите результаты такого сотрудничества", – добавил Гончарук.

Премьер уточнил, что в комиссию войдут представители центральных органов власти, в том числе правоохранителей, а возглавит ее советница главы правительства Яна Юносова.

Согласно открытым данным, Яна Юносова ранее была заместителем начальника управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области.