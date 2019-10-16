 Кравцов анонсировал начало подготовки "Укрзализныци" к IPO в ближайшие недели

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время выставки Rail Expo 2019, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если говорить о подготовке к IPO, в ближайшие несколько недель мы, надеемся, сможем публично объявить о том, что этот процесс стартовал. Более того, закрепив это в очень серьезного уровня документах, которые сделают его необратимым", – сказал Кравцов.

По его мнению, даже процесс подготовки выхода на IPO – это очень большой плюс для компании.

"Если посмотреть на примере компаний, которые проходили через этот процесс, они всегда повышали свою эффективность – снижали неэффективные затраты, улучшали управленческие процессы, повышали качество услуг и качество работы", – отметил Кравцов.

При этом он добавил, что, по его мнению, для "Укрзализныци" выход на IPO – это наиболее правильный и эффективный механизм привлечения частного капитала, разгосударствления самой компании.

"Первое – это дает возможность привлечь средства по самой высокой ставке с точки зрения цены за акцию. Второе – это не создает рисков, которые есть, например, при одном стратегическом инвесторе, когда есть одна компания, которая может влиять на крупную государственную организацию. Третье – это делает наиболее прозрачный механизм независимого контроля со стороны владельца миноритарного пакета акций. Все эти вещи для "Укрзализныци" важны", – уточнил Кравцов.

Он отметил, что, по оценке компании, процесс подготовки к IPO может длиться "как минимум, год, но, вероятнее всего, в районе трех лет".

Как сообщалось, в программе правительства, обнародованной на сайте Верховной Рады, закреплено, что Кабинет министров в ближайшие пять лет намерен провести IPO АО "Укрзализныця".