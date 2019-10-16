[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.65 27.03
 Недвижимость
  224  0
Все про:жилье (138) молодежь (4)

 Программами доступного жилья с начала года воспользовались 442 семьи, – Госмолодежьжилье

Поддержкой государства для приобретения жилья в январе-сентябре 2019 года в рамках госпрограмм, реализуемых Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье), воспользовались 442 семьи.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Госмолодежьжилья, передает БизнесЦензор.

"Договоры с гражданами на приобретение ими жилья заключаются прежде всего благодаря реализации местных жилищных программ, количество которых в настоящее время выросло до 117. Объемы их финансирования в последние годы стабильны и существенно возрастают. За три квартала 2019 года в Украине заключено 442 договора с гражданами на приобретение ими жилья", – сказано в сообщении.

Подписано, в частности, 243 соглашения о предоставлении льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам (165 из них – за счет местных бюджетов, 78 – из уставного капитала Госмолодежьжилья).

Выделено также 86 льготных долгосрочных кредитов другим категориям населения: педагогам, ученым, работникам бюджетной сферы, участникам боевых действий, которые принимали участие в АТО-ООС.

В отчетный период было подписано 113 договоров о предоставлении господдержки для приобретения доступного жилья (за счет средств госбюджета – 46, местных бюджетов – 67).

В целом за счет местных бюджетов заключено 316 соглашений, 78 – из уставного капитала Госмолодежьжилья, 48 – за счет госбюджета.

В срезе категорий граждан программами фонда воспользовались: 155 семей участников АТО-ООС, 59 семей вынужденно перемещенных лиц, 20 научно-педагогических работников, 78 семей бюджетных работников. Остальные участники программ находятся вне этих категорий.

Лидером по выделению средств по программам является Харьков и область (142 договора), далее Полтавская (33), Николаевская (30), Черкасская (28), Киев и Киевская область (25), Запорожская (22).

Как сообщалось, Госмолодежьжилье рассчитывает в 2019 году получить из местных бюджетов для финансирования жилищных программ по меньшей мере 300 млн грн, или на четверть больше, чем в прошлом году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154174
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиНедвижимость
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин Крым Латвия Нацполиция Россия США
 
 
 
 
 
 вверх