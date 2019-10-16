 Рада ограничила выплаты народным депутатам за прогулы заседний

Как передает БизнесЦензор, за принятие законопроекта №1035-2 во втором чтении проголосовало 265 народных депутатов.

Документом установлено, что если народный депутат в течение месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не берет непосредственного участия в более чем 30% голосований или в более 50% заседаний парламентского комитета, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий за соответствующий месяц.

Законом также предусмотрено, что данные об участии народного депутата в не менее 70% голосований при принятии решений Верховной Рады на каждом пленарном заседании являются основанием для начисления заработной платы народному депутату.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.