 Доступ к Wi-Fi в поездах "Интерсити" появится в 2020 году, Кравцов (обновлено)

Об этом сообщил глава правления компании Евгений Кравцов передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас над этим работаем. После реализации проекта по Киевскому вокзалу, в зависимости от результатов, планируем по подобной модели запустить его в поездах "Интерсити" в течение 2020 года", – сказал глава компании.

Как сообщалось, ранее Кравцов в интервью БизнесЦензору заявил, что "Укрзализныця" планирует привлечь инвестора для перезапуска Wi-Fi в поездах "Интерсити".

Есть два механизма запуска Wi-Fi в поездах. Первый – это инвестировать собственные средства, и это убыточный вариант. Второй – запустить частного инвестора, который будет зарабатывать на рекламе, на доступе... Первый вариант "Укрзализныця" попробовала воплотить в жизнь и у нас не получилось. Сейчас заходим со вторым вариантом", – заявил Кравцов.