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 Шебелинский НПЗ "Укргаздобычи" возобновил работу после ремонта

Шебелинский газоперерабатывающий завод "Укргаздобычи" в Харьковской области возобновил работу после планового ремонта.

Об этом сообщили в АО "Укргаздобыча", передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Как сообщалось, 22 сентября "Укргаздобыча" остановила Шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской области на плановый ремонт, который продлится до 11 октября.

В этот период госкомпания продолжала проводить биржевые торги нефтепродуктами.

Напомним, Шебелинский завод в 2019 году перешел на один плановый ремонт в течение календарного года. Это стало одной из причин повышения объема переработки: по итогу первого полугодия 2019 года Шебелинский завод увеличил переработку сырья на 7,6% (на 17,4 тыс. тонн), до 246,9 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Шебелинский ГПЗ в 2018 году сократил переработку газоконденсата на 8% (на 39,5 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 454 тыс. тонн. В 2018 году завод снизил производство бензина на 2,4% (на 3,2 тыс. тонн) – до 130,6 тыс. тонн, дизтоплива – на 12,6% (на 12,3 тыс. тонн), до 85,1 тыс. тонн, мазута – на 7,9% (на 2,7 тыс. тонн), до 31,3 тыс. тонн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154161
 
 
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