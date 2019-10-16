 Прокуратура направила в суд обвинение против Вилкула

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области сообщает БизнесЦензор.

Вилкула подозревают в совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

"Напомним, что в течение 2011-2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА, вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель на земли промышленности", - сообщает прокуратура.

В результате чего около 2000 пайщикам нанесен ущерб в виде изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га, на сумму более 12 млн грн, а государству, за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием - на сумму почти 500 тысяч гривен.

Прокуратура сообщает, что Вилкул также издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "Арт Ленд".

Это привело к снижению суммы потерь сельскохозяйственного производства, которые должны были быть уплачены предприятием при изъятии указанных земель Кабинетом министров для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства на сумму более 5 млн грн.

В отношении Колесникова следствие установило, что он совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м, что нанесло государству убытки в размере более 16 млн грн.