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 Крупнейшие сети АЗС начали снижать цены на автогаз

Крупные сети АЗС ОККО, WOG и "БРСМ-Нафта" 16 октября снизили цены на автогаз на 10-30 копеек за литр, в зависимости от региона.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в Киеве, Харькове, Львове и Днепре ОККО и WOG снизили цены на 20 копеек за литр, в Одессе и Полтаве – на 10 копеек.

БРСМ в Харькове опустила цены на 30 копеек за литр, в Днепре и Виннице – на 10 копеен.

Кроме того, 16 октября цены также снижали сети BVS и Mango.

Средняя по стране цена автогаза в сетях АЗС с 15 на 16 октября снизилась на 4 копейки за литр – до 11,81 грн/л.

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Оптовые цены автогаза на ГНС с начала октября снизились на 7% – до 17 780 грн/т. По итогу сентября оптовые цены опустились на 10%.

Средние розничные цены без учета скидок и программ лояльности в течение сентября и первой половины октября колебались в пределах 11,80-12 грн/л.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154159
 
 
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