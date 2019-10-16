 В партии Зеленского не видят возможности снизить налоги на зарплату в ближайшие годы

Об этом глава налогового комитета ВР Данил Гетманцев ("Слуга народа") заявил в интервью Bihus.Info, передает БизнесЦензор.

По словам главы профильного комитета, в "Слуге народа" говорят, что понимают необходимость уменьшения налоговой нагрузки, но не смогут реализовать это быстро.

"В тот период, когда Пенсионный фонд дотируется на 50% из бюджета, когда у нас чернобыльцы, ветераны, матери многодетные не получают те выплаты, которые должны получать, потому что государство просто поставила их на стоп, когда у нас бабушка в селе получает пенсию в размере 1 564 грн, аморально говорить об уменьшении налогообложения, поскольку мы не можем решать вопрос одной группы населения за счет другой группы населения", – сказал Гетманцев.

Сейчас совокупные отчисления с зарплат составляют более 40% – ЕСВ (22%), налог на доходы физических лиц (18%), военный сбор (1,5%).