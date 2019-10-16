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Все про:зарплата (608) налоги (965) Гетманцев (1) Слуга народа (13)

 В партии Зеленского не видят возможности снизить налоги на зарплату в ближайшие годы

Уровень налогообложения заработных плат может быть снижен только через 3-4 года.

Об этом глава налогового комитета ВР Данил Гетманцев ("Слуга народа") заявил в интервью Bihus.Info, передает БизнесЦензор.

По словам главы профильного комитета, в "Слуге народа" говорят, что понимают необходимость уменьшения налоговой нагрузки, но не смогут реализовать это быстро.

"В тот период, когда Пенсионный фонд дотируется на 50% из бюджета, когда у нас чернобыльцы, ветераны, матери многодетные не получают те выплаты, которые должны получать, потому что государство просто поставила их на стоп, когда у нас бабушка в селе получает пенсию в размере 1 564 грн, аморально говорить об уменьшении налогообложения, поскольку мы не можем решать вопрос одной группы населения за счет другой группы населения", – сказал Гетманцев.

Сейчас совокупные отчисления с зарплат составляют более 40% – ЕСВ (22%), налог на доходы физических лиц (18%), военный сбор (1,5%).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154156
 
 
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Тогда нахер вы нужны в ближайшие 3-4 года?
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Слабо Ахметке или Коломойскому хвост прищемить? Забрали у учителей - отдали шахтерам.Забрали у шахтеров - кинули кость врачам. Реформаторы ..уевы, могут только продавать то, к чему пальца не приложили.
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