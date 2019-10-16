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Все про:Кабмин (3502) Минэнергоугля (684) Алексей Оржель (16)

 Кабмин назначил заместителя министра энергетики по угольной отрасли

Кабинет министров Украины назначил Станислава Ковалевского заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, по словам Ковалевского, ранее он работал на ГП "Торецкуголь", ГП "Орджоникидзеуголь", а также "Добропольеуголь" (в настоящее время ООО "ДТЭК Добропольеуголь", ранее – ГП "Добропольеуголь").

Согласно данным в опубликованной 4 октября декларации, Ковалевский владеет долей в уставном капитале ООО "Мета лимитед" и ООО "Балтик систем". В то же время, согласно данным в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей, по состоянию на 7 октября Ковалевский уже не является соучредителем данных организаций.

Ранее Ковалевский занимал должность руководителя в ООО "ТД "Энергоуголь" (зарегистрированная в 2011 году в Донецке, соучредителями является Владимир Ефимов, Татьяна Гаращенко), а также ООО "Экоойл" (зарегистрированная в Донецке в 2009 году, учредителями которых являются Сергей Тронь, Роман и Нурулислам Аркаллаевы).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154152
 
 
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