 Зеленский обсудил возвращение денег коррупционеров с президентом Латвии (обновлено)

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отдельная тема сегодняшнего разговора – это средства преступного происхождения, связанные с украинскими экс-чиновниками, которые были выведены из Украины в латвийские банки. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество. Это касается и вопроса возвращения активов, по которым уже есть соответствующее решение суда, а также поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию", – сказал Зеленский.

В свою очередь, отвечая на вопрос о том, будет ли доведен до конца процесс возвращения этих арестованных средств в Украину, президент Латвии Эгилс Левитс отметил, что есть определенная процедура.

"Нужно дождаться решения суда. Также есть договоренность с украинской стороной, чтобы она могла представить необходимые доказательства, чтобы этот вопрос мог быть решен. Этот процесс еще не завершен, но и украинская, и латвийская сторона будут все для этого делать", – сказал президент Латвии.

При этом Левитс подчеркнул, что Латвия однозначно выступает против отмывания нелегальных средств.

Как сообщалось, накануне Генеральная прокуратура Украины подтвердила, что в Латвии суд конфисковал более $30 миллионов, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками.

В ГПУ отметили, что вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне.

В то же время Генеральная прокуратура Латвии уточнила, что арестованные денежные средства в размере 29 млн евро будут перечислены в госбюджет страны. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил журналистам, что эти 29 млн евро коалиция может распределить на приоритетные меры.