 Кабмин одобрил законопроект о новой структуре управления налоговой и таможни

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Проект закона, в частности, вводит новый формат деятельности системы центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную таможенную и государственную налоговую политику в формате единого юридического лица, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица, а как обособленные подразделения", – сказано в сообщении.

В связи с этим, законопроектом предлагается внести изменения в действующее законодательство, которыми вводится возможность создания Гостаможенной службой и Государственной налоговой службой (ГНС) обособленных подразделений без статуса юридического лица, что обеспечит возможность осуществления деятельности в формате единых юридических лиц.

Также предложено предоставить руководителям Гостаможенной службы и ГНС делегировать свои полномочия руководителям своих обособленных подразделений (территориальных органов) в соответствии с положениями о территориальных органах.

Законопроектом определяются особенности оплаты труда государственных служащих ГТС и ГНС и их территориальных органов, а также установить, что главы местных государственных администраций не будут влиять на назначение и увольнение руководителей таможен.

Также предоставляется возможность получать на безвозмездной основе в форме открытых данных обезличенную информацию об экспортно-импортных операциях, в том числе таможенной стоимости товаров, информацию о правонарушении, расширяется возможность применения в таможенном деле электронных документов.

Кроме того, законопроектом предложено установить, что изъятое таможнями имущество будет открыто реализовываться на аукционах через электронные торговые системы.

"Реализация норм закона будет способствовать достижению целей, определенных Программой деятельности Кабинета министров, в части снижения временных и денежных затрат для добропорядочного бизнеса при осуществлении таможенных процедур, приближение к полной электронизации процессов на таможне, а также внедрение эффективной организационной структуры, построенной по функциональному принципу", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы. По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, который ранее занимал должность заместителя министра финансов Украины.

5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова руководителем Государственной таможенной службы. В августе правительство переложило полномочия и функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства.