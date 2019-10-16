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Все про:Кабмин (3502) ФГИ (601) Госспецсвязь (22)

 Кабмин назначил главу Госспецсвязи и двух замов главы Фонда госимущества

Кабинет министров назначил главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Валентина Петрова.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Ранее Петров занимал должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по итогам заседания правительства в среду, Кабмин также назначил экс-директора департамента организационного развития и развития персонала "Укрпошты Юлию Белову и кандидата в народные депутаты от партии "Голос" Тараса Элейка заместителями Фонда государственного имущества (ФГИ).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154142
 
 
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