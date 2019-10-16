[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.65 27.03
 Недвижимость, Корпоративные отношения
  888  0
Все про:Киев (2214) Ротенберг (20) трц (67)

 Дочь Ротенберга вышла из состава бенефициаров ТРЦ Ocean Plaza

ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", являющееся владельцем столичного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Ocean Plaza, в сентябре 2019 года внесло изменения в перечень бенефициарных собственников в Едином государственном реестре юридических и физических лиц.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно реестру, по состоянию на 16 октября 2019 года вместо дочери российского бизнесмена и друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга Лилии, а также граждан Швейцарии Андреа, Сюзанны Валлабх конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" стала кипрская "Оушен Плаза Проджект".

Осталась среди бенефициаров Джейпракаш Валлабх.

Как сообщал БизнесЦензор, основатель ЧАО "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев, инвестор и девелопер сети киевских торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Lavina, Blockbuster, Ocean Mall, заявил о намерении до осени 2019 года приобрести торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Ocean Plaza.

ТРЦ "Ocean Plaza" по ул.Антоновича, 176 в Киеве общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года. Инвестиции составили около $300 млн.

Формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году. Согласно данным госреестра, конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" выступают Лилия Ротенберг и Андреа, Сюзанна, Джейпракаш Валлабхи.

Выручка ИС "Лыбидь" в 2017 году выросла на 24,1% – до 1,09 млрд грн, а чистый убыток сократился в шесть раз – до 82,55 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154137
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиНедвижимость
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Кабмин Киев Крым прокуратура Россия судебная реформа США
 
 
 
 
 
 вверх