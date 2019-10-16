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Все про:Министерство культуры (24) Укрэнерго (397) НАПК (181)

 НАПК нашло нарушения в декларациях главы отдела "Укрэнерго" и замминистра культуры

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений при проверке деклараций начальника отдела ГП "НЭК "Укрэнерго" Марины Безруковой и первого заместителя министра культуры Светланы Фоменко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАПК сообщает БизнесЦензор.

"Чиновники подали недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - сообщает НАПК.

По результатам проверки деклараций Безруковой за 2016 и 2017 годы установлено, что она не указала сведения о жилом доме и 2 земельных участках, принадлежащих матери, а также не задекларировала автомобиль, принадлежащий отцу.

Кроме Безрукова указала недостоверные сведения о своих финансовых обязательствах, размере полученных собственных доходов и доходов членов семьи, а также квартиру, которая принадлежит отцу и матери.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях Безруковой за 2016 и 2017 годы составляет более 3,2 млн грн и почти 2,8 млн грн соответственно.

Фоменко, подавая декларацию 2015 года, указала недостоверные сведения о полученном мужем доходе в виде заработной платы. Кроме того, Фоменко не задекларировала автомобиль, машиноместо и не указала сведения о корпоративных правах, принадлежащих мужу, а также полученный им доход от предоставления имущества в аренду. В общем выявлено нарушений на сумму более 1,4 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154129
 
 
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