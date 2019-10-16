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 Порт "Черноморск" увеличил перевалку грузов на 24%

Морской порт "Черноморск" (Одесская обл.) в январе-сентябре 2019 года увеличил перевалку грузов на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 18,809 млн тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации госпредприятия "Администрация морских портов Украины", за этот период "Черноморск" нарастил перевалку экспортных грузов на 24,4% - до 14,349 млн тонн, перевалку импортных на 22,3% - до 3,5 млн тонн, перевалку транзитных - на 14%, до 806,8 тыс. тонн, а также существенно нарастил перевалку каботажных грузов – в 3,7 раза, до 169,85 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в порту в январе-сентябре увеличилась на 10,1% - до 1,216 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов – на 27,2%, до 12,935 млн тонн, тарно-штучных – на 20,6% до 4,657 млн тонн.

Перевалка контейнеров составила 97,506 тыс. TEU (увеличение на 9,9%).

Как сообщалось, объем перевалки в морпорту "Черноморск" в 2018 году увеличился на 25,02% по сравнению с 2017 годом – до 21,54 млн тонн.

Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов – наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154115
 
 
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