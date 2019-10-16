 Украина произвела почти 500 тысяч тонн сахара

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", на эту дату в стране функционирует 31 сахарный завод, которые к настоящему времени переработали 3,46 млн тонн сахарной свеклы.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, сахарной свеклы по состоянию на 15 октября собрано 4,6 млн тонн - 48% к прогнозу по площадям при средней урожайности 440 ц/га.

Как сообщалось, сезон сахароварения в Украине стартовал 1 сентября. По оценкам ассоциации "Укрцукор", количество работающих сахарных заводов в 2019/20 сезоне сократится с 42 до 32, а производство сахара ожидается на уровне 1,1-1,2 млн тонн.

Производство сахара в 2018/19 сезоне уменьшилось на 15% по сравнению с предыдущим МГ - до 1,82 млн тонн.