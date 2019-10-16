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 Перевозки грузов по Днепру выросли на 26%

Грузоперевозки по реке Днепр за январь-сентябрь 2019 года выросли на 26,36% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составили почти 8,279 млн тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Администрации морских портов Украины, количество судопроходов по Днепру за этот период уменьшилось на 31,8% - до 8644 рейсов.

Перевозки металлопродукции выросли на 27,3% - до 1,227 млн тонн, зерновых - в два раза, до 3,36 млн тонн. Перевозки стройматериалов и других грузов в этот период сократились на 5,6% - до 3,656 млн тонн, нефтепродуктов - на 36,2% до 34,9 тыс. тонн.

Как сообщалось, речные перевозки в Украине в 2018 году составили 16,5 млн тонн грузов. Объем перевозок по Днепру в прошлом году вырос на 22,4% по сравнению с 2017 годом и составил около 9,9 млн тонн.

Согласно данным Министерства инфраструктуры Украины, за 2016-2018 годы объем перевозок зерновых грузов по Днепру вырос на 180%, строительных – на 130%.

Объем перевозок внутренними водными путями в 2016-2018 гг. по сравнению с 2013-2015 гг. вырос на 112% и в 2018 году составил 9,9 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154105
 
 
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