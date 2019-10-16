 В "Слуге народа" пообещали закрыть нелегальный игорный бизнес в Украине

Об этом со ссылкой на Bihus.Info сообщает БизнесЦензор.

"Да, власть не прошла тест, мы напрасно пришли к власти. Ведь это в малом проявляется большое. То есть, если мы не можем решить этот вопрос, то мы так же и в других местах не можем решить", - прокомментировал народный депутат от президентской фракции.

Гетманцев напомнил, что все игорные заведения в стране сейчас работают "в темную" - и те, что открываются "под крышей" лотерейного оператора (все лицензии операторов - просроченные), и те, что работают вообще "в черную".

"Все, что мы видим с вами на улицах - сейчас это все в темную. Чтобы это прекратить, необходима политическая воля", - пояснил политик.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что для закрытия нелегального игорного бизнеса нужна воля министра внутренних дел Арсена Авакова, Гетманцев ответил утвердительно.

"В частности. В частности нужна воля Авакова. Ну, наверное, необходимо еще и содействие прокуратуры. Но для того, чтобы прикрыть нелегальный игорный бизнес сегодня, необходима исключительно политическая воля", - сказал он.

Чтобы сдвинуть этот вопрос, власти дложны принять закон о новых правилах для игорного бизнеса (жесткие ограничения, в частности, расположение, контроль государства за оборотом и увеличения "налога на грех").

"Мы его примем этот законопроект. И это будет такая красная линия, после которой уже нелегального игорного бизнеса быть не должно. Если он останется, то мы напрасно пришли к власти", - отметил народный депутат.

"Мы должны принять закон, мы должны сразу после принятия закона прекратить весь нелегальный игорный бизнес, который существует", - добавил он.

На вопрос, как будет реагировать сам Гетманцев, если поймет, что нелегальные заведения не исчезли, политик ответил: "Буду думать. Я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Во-первых, я его подниму на высшем уровне, и будем определяться. Будем попробовать его решать, если оно не будет решаться, то будем решать, что делать нам".

Гетманцев ранее занимался юридическим сопровождением лотерейного оператора "М.С.Л" и после прихода во власть открыто говорит о конфликте интересов.

"Я отстранился от любого воздействия в отношении регулирования лотерейного рынка в нашей стране, у меня есть конфликт интересов, мое сознание было сформировано в этой компании, я там проработал, кажется, 12 лет", - сказал он.