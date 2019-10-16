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 "Корум Украина" оспорит в суде штраф АМКУ за торги "Львовугля"

ООО "Корум Украина", оштрафованное Антимонопольным комитетом Украины на 53 млн грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в ходе публичных закупок госпредприятия "Львовуголь", намерена оспаривать это решение АМКУ в судебном порядке в рамках установленного законодательством срока.

Об этом со ссылкой пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

"ООО "Корум Украина" возражает против выводов АМКУ и считает их такими, которые не основываются на полном и всестороннем исследовании всех обстоятельств дела. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

"ООО "Корум Украина" считает, что установленные АМКУ факты в своей совокупности не свидетельствуют про осуществление антиконкурентных согласованных действий Обществом. По результатам указанных в деле торгов, никаких поставок товаров ООО "Корум Украина" не осуществляло и не получило доходов", - говорится в сообщении.

Компания будет обжаловать решение АМКУ в судовом порядке в рамках срока, установленного законодательством

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154102
 
 
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