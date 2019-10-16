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 США открыли дело против турецкого банка за нарушение санкций против Ирана

Органы юстиции США возбудили дело против турецкого государственного банка Halkbank по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против Ирана на многомиллиардную сумму.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Дерзкие действия" банка осуществлялись при поддержке высокопоставленных представителей турецкого правительства, которые получали многомиллионные взятки, заявил нью-йоркский прокурор Джеффри Берман.

По версии обвинения, Halkbank в период с 2012 по 2016 годы осуществил перевод средств Ирана на сумму в 20 млрд долларов. Дело против Halkbank возбуждено на фоне резкого ухудшения отношения между Вашингтоном и Анкарой из-за вторжения Турции в северные районы Сирии.

Органы юстиции США уже предпринимали действия против руководящих сотрудников Halkbank, в том числе против бывшего вице-президента этого кредитного учреждения Хакана Атиллы. В 2018 году Атилла был приговорен в Нью-Йорке к 32 месяцам лишения свободы, однако в июле был передан Турции, где министр финансов и другие представители турецких властей встречали его как героя.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал обвинительный приговор Атилле. Суд над этим банкиром сильно осложнил отношения между Турцией и США.

По этому делу первоначально проходил в качестве обвиняемого и турецко-иранский торговец золотом Реза Зарраб. Впоследствии он стал сотрудничать со следствием и дал показания против Атиллы. По словам Зарраба, Эрдоган в бытность премьер-министром Турции в 2012 году одобрял незаконные операции Halkbank.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154097
 
 
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