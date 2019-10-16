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 Цены на нефть перешли к росту после снижения накануне

Мировые цены на нефть растут в среду утром в рамках коррекции после двух дней снижения, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19%, до 58,85 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,13%, до 52,88 доллара за баррель.

В среду на рынке нефти отмечается коррекционный рост после ощутимого снижения на протяжении двух дней подряд. Такая динамика была обусловлена опасениями относительно состояния мировой экономики и торговли.

"Сохраняющиеся опасения по поводу роста мировой экономики будут ограничивать любое повышение цен на нефть", — сказал агентству Блумберг аналитик OANDA Джеффри Хелли.

В то же время инвесторы ждут данных минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране, которые выйдут позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что за минувшую неделю эти запасы выросли на 1,4 миллиона баррелей после роста на 2,9 миллиона баррелей неделей ранее.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154091
 
 
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