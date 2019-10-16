 Мировые цены на золото продолжают рост

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,75 доллара, или на 0,32% — до 1488,25 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро повышалась на 0,51% — до 17,473 доллара за унцию.

Участники торгов обратили внимание на то, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы по росту мирового ВВП на 2019 и 2020 годы — на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3% и 3,4% соответственно.

Прогноз по росту крупнейшей мировой экономики, США, на 2019 год был снижен на 0,2 процентного пункта — до 2,4%. Фонд также понизил прогнозы по росту ВВП Китая на текущий и следующий год на 0,1 и 0,2 процентного пункта — до 6,1% и 5,8% соответственно.

Кроме того, трейдеры внимательно следят за сезоном корпоративной отчетности в США. И хотя показатели американских банков, опубликованные во вторник, в целом оказались лучше прогнозов, инвесторы сохраняют осторожность.

"Некоторые аналитики ожидают, что этот сезон отчетности будет худшим за последнее время", — сказал агентству MarketWatch старший стратег-аналитик Long Leaf Trading Group Джеймс Хатцигианнис.