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 Запуск криптовалюты Telegram могут отложить на полгода

Запуск блокчейн-платформы TON, в которой предполагается работа криптовалюты Gram, возможно, перенесут на полгода – год, сообщили Forbes два инвестора платформы.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По словам одного из них, команда основателя Telegram Павла Дурова уверена, что сможет за это время урегулировать все спорные вопросы с комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Второй собеседник подтвердил, что вопрос о переносе запуска криптовалюты обсуждается среди представителей Дурова.

На судебном заседании 24 октября будет рассмотрено заявление SEC и принято окончательное решение. По словам близкого к команде Дурова собеседника, до этого заседания представители Telegram ограничат свое общение с инвесторами.

SEC отказалась выступать с комментариями по иску к Telegram Group Inc, пока дело находится на рассмотрении суда, ранее во вторник, 15 октября.

В субботу, 12 октября, SEC добилась временного судебного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. SEC посчитала, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты должным образом: регулятор утверждал, что Gram – ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает раскрытие и выпуск проспекта.

Например, команда Telegram должна была предоставить инвесторам информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска, утверждает SEC.

Позднее собеседник, близкий к команде Дурова, говорил, что исход дела во многом зависит от действий Павла Дурова – вероятнее всего, он попробует договориться с SEC: в случае если у компании не получится договориться с регулятором, она вряд ли станет выпускать токены вне рынка США.

TON – это блокчейн-платформа, которую разрабатывает команда Дурова. На ее разработку Telegram в начале 2018 г. привлек $1,7 млрд. В экосистеме TON будет все – от контента до различных сервисов, товаров и услуг.

Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram. При этом у Telegram есть обязательство перед инвесторами – запустить рабочую блокчейн-сеть до 31 октября 2019 г. В противном случае команда обещала вернуть вложенные деньги.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154086
 
 
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