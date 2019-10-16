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Все про:Канада (212) Сирия (41) Турция (493)

 Канада приостановила поставки оружия в Турцию из-за действий в Сирии

Министерство иностранных дел Канады сообщило о временной приостановке поставок вооружения в Турцию, в ответ на действия Анкары на севере Сирии, передает телеканал France24. В заявлении говорится, что Оттава решительно осуждает военное вторжение.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Эти односторонние действия могут подорвать стабильность и без того хрупкого региона, усугубить гуманитарную ситуацию и свести на нет прогресс, достигнутый Глобальной коалицией против Исламского государства, членом которой является Турция",— говорится в заявлении МИДа Канады.

Отмечается, что в 2018 году продажи оружия Канады в Турцию составили около $87 млн.

9 октября Турция объявила о начале операции "Источник мира" в Сирии. Страны-члены Евросоюза осудили военную операцию и договорились координировать политику по поставкам оружия в страну. Запрет на экспорт оружия всеми странами ЕС они, однако, не ввели.

О приостановке поставок оружия также сообщали Франция и Германия. Администрация США в ответ на действия Анкары ввела санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны, а также повысила экспортные пошлины на турецкую сталь. В ответ Турция заявила о том, что не намерена прекращать операцию, несмотря на усиление давления со стороны западных союзников.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154082
 
 
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