 Канада приостановила поставки оружия в Турцию из-за действий в Сирии

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Эти односторонние действия могут подорвать стабильность и без того хрупкого региона, усугубить гуманитарную ситуацию и свести на нет прогресс, достигнутый Глобальной коалицией против Исламского государства, членом которой является Турция",— говорится в заявлении МИДа Канады.

Отмечается, что в 2018 году продажи оружия Канады в Турцию составили около $87 млн.

9 октября Турция объявила о начале операции "Источник мира" в Сирии. Страны-члены Евросоюза осудили военную операцию и договорились координировать политику по поставкам оружия в страну. Запрет на экспорт оружия всеми странами ЕС они, однако, не ввели.

О приостановке поставок оружия также сообщали Франция и Германия. Администрация США в ответ на действия Анкары ввела санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны, а также повысила экспортные пошлины на турецкую сталь. В ответ Турция заявила о том, что не намерена прекращать операцию, несмотря на усиление давления со стороны западных союзников.