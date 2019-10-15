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 Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 2 раза

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 15 октября, сократило поступления от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,15 млрд грн, по сравнению с 2,15 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

В частности, Минфин привлек 519,77 млн грн от продажи трехмесячных облигаций со средневзвешенной ставкой 15,35%. Еще 513,25 млн грн поступило от годичных ценных бумаг по ставке 14,93%.

Кроме того, размещение двухлетних ОВГЗ под 15,1% принесло бюджету 116,13 млн грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 8 октября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 2,15 млрд грн, по сравнению с 77,19 млн грн неделей ранее, в очередной раз снизив ставки по ценным бумагам.

Ранее государственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца отмечал, что Минфин планирует сократить предложение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичных аукционах, что может стимулировать вторичный рынок ценных бумаг.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154045
 
 
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