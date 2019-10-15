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Все про:Ахметов (872) Антимонопольный комитет (743) ДТЭК (597) Терентьев (38) Львовуголь (19)

 АМКУ оштрафовал компанию Ахметова на 53 миллиона за тендерный сговор

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал входящее в СКМ Рината Ахметова ООО "Корум Украина" и оформленное на жительницу Донецка АО "НПК "Горные Машины" за сговор на трех тендерах государственного "Львовугля".

Как передает БизнесЦензор, об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил на своей странице в сети Facebook.

Речь идет о тендерах госпредприятия на закупку машин для добычи угля (2 закупки), а также элеваторов и конвейеров (1 торги) на общую сумму почти 330 млн грн.

"Однако настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку "Корум Украины" и "Горные Машины" согласовали свое поведение, то есть, сговорились", – отметил Терентьев.

В частности, АМКУ установил, что обе компании связаны отношениями контроля через общих учредителей, имеют общих работников и уполномоченных лиц, предоставляли друг другу финансовую помощь и покупали товары друг у друга. Обе компании также используют общие средства связи, общие IP-адреса, а в файлах и поданных от их имени документах обнаружены общие свойства.

"Приведенная совокупность доказательств расценена Антимонопольным комитетом Украины как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов. На ООО "Корум Украина" наложен штраф в размере 53 млн грн, на АО "НПК "Горные Машины" – 3,3 млн грн", – сообщил Терентьев.

Напомним, ООО "Корум Украина" (Corum) входи в энергохолдинг "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова.

Бенефициаром АО "НПК "Горные Машины" в госреестре указана жительница Донецка Виктория Дзюба.

Акционером "НПК "Горные машины" является британская "Коал Филд Лимитед" панамского офшора Clean Energy Invest Ltd, а конечным бенефициаром – жительница Донецка Виктория Дзюба. На сайте "СКМ" фирма указана как старое название "Корум Групп".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154043
 
 
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Рыжего на нары с полной конфискацией всех активов, дтек разделить на сто частей как монополиста.
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как насчёт в вашем предложении поменять "рыжего" и "дтек" местами?
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