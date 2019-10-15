 Министр инфраструктуры оценил прибыль от поездов в Россию в 3 миллиарда

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Вопрос чувствительный. Напомню, что у нас фактически это направление в Москву за прошлый год дало 3 млрд грн поступлений в бюджет и надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны", – заявил Криклий.

"У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен этот транзит и мы пока его не ограничиваем. Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают", – добавил министр.

Согласно расписанию движения пассажирских поездов на 2018-2019 годы на сайте "Укрзализныци", из украинских городов в Москву курсируют около 20 пар поездов, а также ряд беспересадочных вагонов, в частности, из Киева, Львова, Николаева, Харькова, Одессы и других.

Как сообщалось, в начале февраля "Укрзализныця" сократила периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса. Так, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

В то же время самым прибыльным поездом, который курсировал из Украины за границу в 2018 году, стал поезд №5/6 Киев-Москва, прибыль от которого "Укрзализныця" оценила в 120 млн грн.