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 Harley-Davidson приостановил производство электромотоциклов

Американская Harley-Davidson Inc. приостановила производство и поставки своего первого электрического мотоцикла в связи с обнаружением проблемы, касающейся оборудования для его зарядки.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение производителя мотоциклов, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, производство модели LiveWire приостановлено для проведения испытаний с целью выявить причину проблемы. Компания не уточнила, когда возобновится производство.

При этом в сообщении Harley отмечается, что мотоциклы являются безопасными для вождения. Компания просит покупателей и дилеров пользоваться только профессиональными зарядными устройствами, доступными в дилерских центрах.

Изначально владельцы LiveWire могли заряжать электромотоциклы от обычной бытовой розетки в доме - этот процесс занимает около 10 часов. На зарядных станциях в дилерских центрах Harley это можно сделать примерно за час.

Harley делает ставку на электромотоциклы в расчете на стимулирование продаж в США, на своем ключевом рынке, поэтому приостановка производства представляет для нее серьезную проблему, пишет The Wall Street Journal. В июле компания ухудшила прогноз поставок мотоциклов и отчиталась о слабых квартальных результатах.

Как сообщалось, Harley-Davidson объявила о начале производства электромотоциклов в начале 2019 года.

Цена нового мотоцикла стартовала от $29,8 тыс.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154033
 
 
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