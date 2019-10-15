 Глава "Приватбанка" заявил о давлении после прихода Зеленского

Об этом глава правления национализированного "Приватбанка" Петр Крумханзл рассказал в интервью НВ Бизнес, передает БизнесЦензор.
"Я не хочу спекулировать. Но если посмотреть на факты, то в тот период, когда менялась власть в стране, увеличилось давление на банк... Я не помню точные даты, но где-то с мая топ-менеджеры банка начали получать повестки на допросы по самым разным основаниям, иногда формальным, иногда весьма креативным", – сказал Крумханзл.
"Меня лично приглашали на допросы примерно раз десять. Например, один из вопросов, которые мне задавали, был "почему вы нанимаете адвокатов, если у вас есть юристы в банке?", – добавил топ-менеджер.
Глава правления банка отметил, что в июле в день слушаний иска "Приватбанка" к бывшим владельцам в Апелляционном суде в Лондоне, НАБУ получило решение суда о принудительной выемке огромного количества документов, связанных с судебными процессами банка против бывших собственников как в Украине, так и за рубежом.
"Для нас было очевидно, что это очень искусственный повод, ведь было реанимировано уголовное дело двухлетней давности, а в решении суда утверждалось, что банк собирается уничтожить все документы. Мы передали документы следователям и обратились с письмом к руководству НАБУ, попросив обеспечить конфиденциальность документов, т.к. их утечка может навредить защите интересов банка в судах. Через месяц мы получили ответ, очень короткий и без гарантий конфиденциальности", – отметил Крумханзл.
По словам главы банка, давление на его руководство продолжает усиливаться.
"Давление усиливалось, и в сентябре в три офиса банка среди бела дня нагрянули вооруженные автоматами подразделения полиции, чтобы изъять по решению суда контракты с рекрутинговыми компаниями и другими консультантами. Но это, по нашему мнению, был лишь предлог. Полиция потребовала весь массив документов за несколько лет после национализации по нашей деятельности в судах, доступы к серверам и системам банка, ко всей корпоративной почте", – сказал Крумханзл.
Глава банка также напомнил, что перед офисом "Приватбанка" продолжаются акции сотрудников предприятий олигарха Игоря Коломойского.
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Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский в ходе 14-часового марафона с журналистами заявил, что является сторонником решения спора с Игорем Коломойским по "Приватбанку" путем переговоров с участием иностранных экспертов, однако пока что его мнение не является определяющим.
Президент отметил, что существует риск проиграть процессы о возвращении банка олигарху, но сам он не может влиять на решения судов.
При этом ближайший соратник главы государства и глава его Офиса Андрей Богдан до назначения на должность был адвокатом Игоря Коломойского в спорах о национализации "Приватбанка", ряд связанных с бизнесом олигарха менеджеров также стали депутатами парламента от президентской партии "Слуга народа".
Ведь, если суды в Украине будут принимать другие решения в пользу каламойши, это будет окончательное снятие масок. А для них рановато - они еще не всю страну угробили
"Для колишніх власників звертатися до закордонного суду дуже ризиковано. Іноземний суд зазвичай незалежний і ухвалює рішення відповідно до закону. Це з великою імовірністю буде рішенням не на їхню користь. Тому вони воліють звертатися до українських судів, де сьогодні розглядається понад 400 справ. Ми ж навпаки звертаємося в іноземні юрисдикції. Колишні акціонери оспорюють технічні аспекти націоналізації. Вони не заперечують факт, що банк був неплатоспроможним або з банку виводилися кошти".
Він зауважив, що колишні власники банку в судових справах звертають увагу на деякі дрібні адміністративні деталі.
"Дуже простий приклад: в одному з судових процесів було поставлено питання про законність перевірки, проведеної Національним банком у ПриватБанку до націоналізації. І суд виніс дуже цікаве рішення, що Нацбанк не повинен був проводити перевірку. Можливо, я іноземець, можливо, я чогось не розумію. Але в чому тоді роль регулятора, якщо не в тому, щоб перевіряти банки? Чи працюють вони відповідно до закону? Чи мають належний облік? Я не можу уявити жодну країну в світі, де б суд сказав би, що центробанк не може проводити перевірку", - казав Крумханзл.
Також він нагадав, що було ініційовано ряд великих судових справ, метою яких є відшкодування збитків і повернення коштів, які були незаконно виведені з банку.
"Я маю на увазі справи, які ми передали до Лондонського суду, друге - це судова справа у штаті Делавер, США, а третє - на Кіпрі. Ми шукаємо найефективніший спосіб повернути кошти. Як відомо, у 2016 році уряду довелося вкласти в банк 155 мільярдів гривень, щоб врятувати банк від банкрутства. А підтверджена аудитором сума проблемних кредитів, які дісталися нам «у спадок» від того періоду, коли банк перебував під контролем колишніх власників, становить близько 213 млрд грн", - додав голова правління ПриватБанку.
https://nv.ua/biz/finance/glava-privatbanka-o-sudah-s-kolomoyskim-i-izmeneniyah-posle-nacionalizacii-novosti-ukrainy-50047769.html
За інформацією прес-служби, Апеляційний суд підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову "ПриватБанку" проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення судового рішення по суті.
Судді Апеляційного суду прийшли до висновку, що "банк має достатньо підстав для судового розгляду для повного відшкодування 1,9 млрд доларів (включаючи відсотки - 3 млрд доларів), як заявлено в позовних вимогах".
Апеляційний суд постановив, що "за обставин, коли позов про шахрайство передбачає, що визначено суддею як шахрайство та відмивання коштів в особливо великих розмірах", то позов банку повинен розглядатися по суті в Англії.
Апеляційний суд також відмовив відповідачам в наданні дозволу на оскарження рішення, і зобов'язав їх подати лінії захисту проти позову до кінця листопада, маючи на увазі, що банк може рухатися далі з розглядом справи без затримок. Дата розгляду справи по суті буде визначена судом належним чином.
https://privatbank.ua/ru/news/2019/10/15/1039