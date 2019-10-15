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 Европейский инвестиционный банк может отказаться от проектов в газовой отрасли

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) проведет голосование по вопросу о том, должен ли он продолжать финансирование проектов в газовой отрасли.

Совет директоров крупнейшего в мире многостороннего банка развития может принять решение о прекращении предоставления новых кредитов в данной сфере с конца 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает The Financial Times, против такого решения возражают отдельные члены ЕИБ, включая Германию и Польшу, а также Еврокомиссия.

"Природный газ останется важным компонентом структуры энергопотребления ЕС в ближайшем будущем, поскольку мы движемся вперед к более чистым источникам энергии", – заявила официальный представитель ЕК Анника Брейдтхардт.

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Президент ЕИБ Вернер Хойер планирует, что к 2025 году более половины объема кредитования банка будет приходиться на проекты, связанные с климатом и устойчивым развитием.

В период 2020-2030 годов общее финансирование таких проектов, по планам, составит $1 трлн.

С 2013 года ЕИБ выделил кредиты на сумму 13,4 млрд евро на инфраструктурные проекты в сфере углеводородов, из которых более 9 млрд евро пришлось на газопроводы и распределительные сети.

Ранее ЕИБ, членами которого являются страны Европейского союза, уже прекратил финансирование угольных проектов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154017
 
 
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На проекты связанные с климатом. Хммм..это вдогонку?
Нук да ладно, клевая схемка зеленожопоидов, как оказалось работает чётко. На Полную Луну, это 14.10.2019 имеем каскад землетрясений, причем есть группы по 5.5. Жаль нет мониторинга уровня океана, а данные GOOS почему то недоступны. Ну ладно, моделируем дальше. Ожидаем Полную Луну на 28.10.2019. тип волны поменяется. теперь это не Н21, а волна с 13 полюсами с боковой составяющей. Скажем аналог тунельной селекции оптических волн. В итоге а это же число, согласно манускрипту Войнича ожидаем ураганы и цунами. Необычно правда для осени? Проверим?
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