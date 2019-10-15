 Европейский инвестиционный банк может отказаться от проектов в газовой отрасли

Совет директоров крупнейшего в мире многостороннего банка развития может принять решение о прекращении предоставления новых кредитов в данной сфере с конца 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает The Financial Times, против такого решения возражают отдельные члены ЕИБ, включая Германию и Польшу, а также Еврокомиссия.

"Природный газ останется важным компонентом структуры энергопотребления ЕС в ближайшем будущем, поскольку мы движемся вперед к более чистым источникам энергии", – заявила официальный представитель ЕК Анника Брейдтхардт.

Читайте также: "Укртрансгаз" заявил о нехватке средств для выполнения условий кредитов ЕБРР и ЕИБ

Президент ЕИБ Вернер Хойер планирует, что к 2025 году более половины объема кредитования банка будет приходиться на проекты, связанные с климатом и устойчивым развитием.

В период 2020-2030 годов общее финансирование таких проектов, по планам, составит $1 трлн.

С 2013 года ЕИБ выделил кредиты на сумму 13,4 млрд евро на инфраструктурные проекты в сфере углеводородов, из которых более 9 млрд евро пришлось на газопроводы и распределительные сети.

Ранее ЕИБ, членами которого являются страны Европейского союза, уже прекратил финансирование угольных проектов.