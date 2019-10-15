 Европейский инвестиционный банк может отказаться от проектов в газовой отрасли

Совет директоров крупнейшего в мире многостороннего банка развития может принять решение о прекращении предоставления новых кредитов в данной сфере с конца 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как отмечает The Financial Times, против такого решения возражают отдельные члены ЕИБ, включая Германию и Польшу, а также Еврокомиссия.
"Природный газ останется важным компонентом структуры энергопотребления ЕС в ближайшем будущем, поскольку мы движемся вперед к более чистым источникам энергии", – заявила официальный представитель ЕК Анника Брейдтхардт.
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Президент ЕИБ Вернер Хойер планирует, что к 2025 году более половины объема кредитования банка будет приходиться на проекты, связанные с климатом и устойчивым развитием.
В период 2020-2030 годов общее финансирование таких проектов, по планам, составит $1 трлн.
С 2013 года ЕИБ выделил кредиты на сумму 13,4 млрд евро на инфраструктурные проекты в сфере углеводородов, из которых более 9 млрд евро пришлось на газопроводы и распределительные сети.
Ранее ЕИБ, членами которого являются страны Европейского союза, уже прекратил финансирование угольных проектов.
Нук да ладно, клевая схемка зеленожопоидов, как оказалось работает чётко. На Полную Луну, это 14.10.2019 имеем каскад землетрясений, причем есть группы по 5.5. Жаль нет мониторинга уровня океана, а данные GOOS почему то недоступны. Ну ладно, моделируем дальше. Ожидаем Полную Луну на 28.10.2019. тип волны поменяется. теперь это не Н21, а волна с 13 полюсами с боковой составяющей. Скажем аналог тунельной селекции оптических волн. В итоге а это же число, согласно манускрипту Войнича ожидаем ураганы и цунами. Необычно правда для осени? Проверим?