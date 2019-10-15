 Украина увеличила импорт российского дизтоплива вместо поставок из Беларуси

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования "Консалтинговой группы "А-95".

В целом 1–10 октября в Украину по железной дороге поступило 139 тыс. тонн дизтоплива, что на 1,7% ниже объема поставок за аналогичный период сентября (141 тыс. тонн).

При этом за этот период белорусские НПЗ сократили отгрузки на 31% (на 32,5 тыс. тонн) – до 73 тыс. тонн, по сравнению с первой декадой сентября. В частности, вставший на ремонт Мозырский НПЗ снизил отгрузки более чем в 2 раза – до 47,5 тыс. тонн, Новополоцкий НПЗ нарастил в 3 раза – до 25,5 тыс. тонн.

Основная часть "выпавших" белорусских объемов по итогу первой декады октября была компенсирована за счет роста прямых ж/д-поставок из России. Всего за 1-10 октября они составили 25 тыс. тонн, против 1,8 тыс. тонн за такой же период сентября. По сравнению с последней декадой сентября, поставки выросли более чем вдвое.

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Ж/д-поставки трубопроводного дизтоплива из терминала в Гомеле (Беларусь) по итогу первой декады октября увеличились до 18,8 тыс. тонн с 14,8 тыс. тонн за первую декаду сентября. Напомним, максимальный месячный объем отгрузок из Гомеля в Украину оценивается в 120 тыс. тонн, но максимальный объем был зафиксирован в сентябре на уровне 69 тыс. тонн.

Поставки литовского дизтоплива за 10 дней октября выросли на 15% – до 22,1 тыс. тонн против 19,3 тыс. тонн за первую декаду сентября.

Оперативных данных по морскому импорту дизтоплива за 10 дней октября пока нет. За шесть дней текущего месяца они составили 19 тыс. тонн против 17 тыс. тонн за аналогичный период сентября.

Как сообщалось, в сентябре импорт дизельного топлива по сравнению с августом увеличился на 25% (на 119 тыс. тонн), до 593 тыс. тонн, при этом для покрытия потребностей в этом ресурсе было достаточно 565 тыс. тонн.