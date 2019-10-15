 Власти Беларуси оценили потери от грязной российской нефти в $1,1 миллиарда

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"За счет налогового маневра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд. Из этой суммы 55% мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции. Но надо посмотреть резерв, где найти еще половину до конца года", – сказал Евдоченко.

По словам чиновника, проблемные вопросы возникают и при диверсификации экспорта.

"В этом году ровно на долю 30% мы вышли на рынках дальнего зарубежья. В части России и рынка ЕС произошло смещение в пользу РФ в связи с той ситуацией, которую мы имеем по рынку нефти и нефтепродуктов. Налоговый маневр привел к возрастанию доли Российской Федерации и уменьшению рынка Европейского союза за счет потерь по поставкам нефтепродуктов", – пояснил первый замминистра.

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Как сообщалось, Министерство финансов Беларуси оценивает потери республики от налогового маневра РФ в $400 млн в год.

Напомним, в конце сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна ищет альтернативного России поставщика нефти, потому что российский налоговый маневр сделал закупки российской нефти невыгодными, а договориться с Москвой у Минска не получается.

По словам Лукашенко, российская сторона фактически подталкивает Минск к мировым ценам, а при таком раскладе покупать российскую нефть относительно невысокого качества будет невыгодно.

При этом Лукашенко напомнили о маршруте для поставок нефти по трубопроводу из Одессы, а также допустил закупки российской нефти по реверсу из Гданьска, закупки у Ирана, США или ОАЭ.