 Дефицит внешней торговли товарами превысил $5,8 миллиарда, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за отчетный период вырос на 6,9% – до $33,03 млрд, тогда как импорт – на 8,2%, до $38,87 млрд.

Сезонно скорректированное негативное сальдо внешней торговли в августе по отношению к июлю 2019 года уменьшилось на 12,2% и составило $0,85 млрд (в июле 2019 года негативное сальдо – $0,97 млрд).

Госстат уточняет, что в августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года сезонно скорректированный объем экспорта уменьшился на 2,4% – до $4,24 млрд, импорта – на 4,2%, до $5,09 млрд.

По данным статведомства, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-июле 2018 года – 0,86).

Как сообщалось, по данным Госстата, экспорт товаров в первом полугодии 2019 года вырос на 5,2% – до $24,47 млрд. В то же время импорт товаров увеличился на 8,5%, составив $28,21 млрд. Таким образом отрицательное сальдо торговли товарами в первом квартале выросло на 36,3% и составило $3,74 млрд, по сравнению с $2,74 млрд за аналогичный период прошлого года.