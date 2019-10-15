[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.56 26.92
 Макроэкономика
  232  0
Все про:дефицит (159) торговля (441) Госстат (793)

 Дефицит внешней торговли товарами превысил $5,8 миллиарда, – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2019 года возросло на 16,7% по сравнению с январем-августом 2018 года (также негативное сальдо $5,01 млрд) – до $5,84 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за отчетный период вырос на 6,9% – до $33,03 млрд, тогда как импорт – на 8,2%, до $38,87 млрд.

Сезонно скорректированное негативное сальдо внешней торговли в августе по отношению к июлю 2019 года уменьшилось на 12,2% и составило $0,85 млрд (в июле 2019 года негативное сальдо – $0,97 млрд).

Госстат уточняет, что в августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года сезонно скорректированный объем экспорта уменьшился на 2,4% – до $4,24 млрд, импорта – на 4,2%, до $5,09 млрд.

По данным статведомства, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-июле 2018 года – 0,86).

Как сообщалось, по данным Госстата, экспорт товаров в первом полугодии 2019 года вырос на 5,2% – до $24,47 млрд. В то же время импорт товаров увеличился на 8,5%, составив $28,21 млрд. Таким образом отрицательное сальдо торговли товарами в первом квартале выросло на 36,3% и составило $3,74 млрд, по сравнению с $2,74 млрд за аналогичный период прошлого года. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154005
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Кабмин Киев Нацполиция Россия суд судебная реформа
 
 
 
 
 
 вверх