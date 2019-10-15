 "Альфа-Банк" завершил поглощение "Укрсоцбанка"

Об этом сообщает пресс-служба АО "Альфа-Банк", передает БизнесЦензор.

"Объединенная команда "Альфа-Банка" Украины и "Укрсоцбанка" успешно завершила объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением "Укрсоцбанка", – сказано в сообщении.

Таким образом, "Альфа-Банк" стал полным правопреемником всех прав и обязательств "Укрсоцбанка" по отношению к его клиентам, партнерам и контрагентам.

Акт передачи был утвержден 15 октября решением общего собрания акционеров двух банков. Все юридические процедуры, связанные с присоединением и прекращением деятельности Укрсоцбанка, будут завершены до конца текущего года.

Также решением общего собрания акционеров "Альфа-Банка" было утверждено увеличение уставного капитала банка и выпуск акций банка с целью конвертации акций "Укрсоцбанка".

Главой объединенного банка стал Рафал Ющак, который с 15 октября приступил к исполнению обязанностей Генерального менеджера "Альфа-Банка" Украины, заменив на этой позиции чеха Ивана Свитека.

До назначения главой банка в Украине Ющак четыре года возглавлял "Альфа-Банк" Беларусь, а с апреля также входил в состав наблюдательного совета "Альфа-Банка" Украины.

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Как сообщалось, 10 сентября единственный акционер АО "Укрсоцбанк" принял решение о прекращении деятельности путем присоединения банка к АО "Альфа-Банк".

12 сентября Нацбанк предоставил разрешение "Альфа-Банку" и "Укрсоцбанку" на реорганизацию путем присоединения последнего по упрощенной процедуре.

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

"Пока финальная точка в сделке не поставлена, "Альфа-банк" и "Укрсоцбанк" будут функционировать как два отдельных юрлица, сверхбыстрого процесса слияния мы не ожидаем", – говорила тогда председатель правления "Укрсоцбанка" Тамара Савощенко.

Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений. Объединение "Укрсоцбанка" с "Альфа-Банком" завершиться осенью.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.