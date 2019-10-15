[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.56 26.92
 Корпоративные отношения
  134  0
Все про:евроинтеграция (16) Кулеба Дмитрий (1)

 В регионах начнут открывать офисы по евроинтеграции, – Кулеба

В регионах Украины планируется открывать офисы евроинтеграции.

Об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор.

По словам вице-премьера, основная функция таких офисов – донесение до людей из регионов информации о евроинтеграционных процессах.

Кулеба уточнил, что офисы должны стать пространством, где украинцы смогут получать консультативную помощь, посещать различные просветительские мероприятия, узнать, как маленькому производителю найти партнера по торговле в ЕС и вообще узнать информацию о всех возможностях, что предоставляет евроинтеграция гражданам. Кроме того, здесь будет предоставляться качественная консультативно-правовая помощь по базовым вопросам европейского законодательства.

Сначала планируется открыть офисы в восточных и южных регионах Украины, ведь именно там, по словам вице-премьер-министра, нужно в первую очередь вести просветительскую работу относительно ценностей и преимуществ европейской и евроатлантической интеграции. Первыми пилотными городами станут Херсон и Харьков.

"Офисы станут местом, которое в регионах смогут называть европейским пространством. Европейская интеграция - это наш шанс и инструмент показать жителям этих регионов, какого качества жизнь мы стремимся, и какие экономические и культурные возможности мы для них создаем как правительство. И почему это гораздо интереснее, чем то, что им предлагает "русский мир". Обычно, если куда приходит Европа, оттуда идет Россия", - добавил вице-премьер-министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153999
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Кабмин Киев Нацполиция Россия суд судебная реформа
 
 
 
 
 
 вверх