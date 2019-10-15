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 Власти Киева начали подготовку к расчистке дорог зимой

В Киеве начинают комплекс мер для надлежащего содержания улиц и дорог в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации №1809, передает БизнесЦензор.

В частности, коммунальной корпорации "Киевавтодор" поручено организовать с 1 ноября до 1 апреля следующего года круглосуточное дежурство и переменную работу специализированной техники.

Корпорация также должна позаботиться о недопущении попадания технологических материалов на газоны и приствольные лунки деревьев во время обработки проезжей части улиц и тротуаров. В случае получения информации от Укргидрометцентра о сложных погодных условиях информировать Управление патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции о необходимости ограничения въезда грузового автотранспорта в город.

Департамент транспортной инфраструктуры должен обеспечить своевременное финансирование работ по содержанию и уборке дорог, а также заготовки технологических материалов для обработки дорожного покрытия. В случае ухудшения погодных условий обращаться в Киевскую областную государственную администрацию и Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), Управление патрульной полиции в городе Киев и Главное управление Национальной полиции в Киевской области с предложением о своевременном запрете движения грузового автотранспорта на подъездах к городу.

Также департаменту поручено утвердить план заготовки технологических материалов для обработки дорожного покрытия в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения" по согласованию с Управлением патрульной полиции в городе Киеве необходимо установить с 1 ноября временные дорожные знаки 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" с соответствующими табличками 7.12 "Гололедица" и предупреждающие дорожные знаки 1.13 "Скользкая дорога" на улицах, предусмотренных настоящим распоряжением КГГА.

Управление патрульной полиции в городе Киеве Департаменту патрульной полиции будет направлена просьба оказывать ДЭУ помощь на их запросы о запрете движения транспорта на время очистки проезжей части улиц, сопровождать колонны снегоуборочной техники в ночное время и перемещать автомобили, что оставлено с нарушением правил дорожного движения и мешают работе снегоуборочной техники.

Распоряжением КГГА также утвержден перечень улиц, которые в первую очередь в период снегопадов или гололеда будут обрабатывать технологическими материалами, а также из которых в первую очередь вывозить снег.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153996
 
 
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