 Рада в пятницу рассмотрит проект госбюджета на 2020 год, – Разумков

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу парламента.

Спикер парламента отметил, что на этой неделе планируется скорректировать режим рассмотрения законопроектов.

"На этой неделе, в том числе и прислушиваясь к премьер-министру, мы завершим турборежим и перейдем к более плановой работе. Мы обеспечиваем ту законодательную базу, которая была необходима для других вертикалей власти для проведения реформ, и будем работать в несколько ином режиме", – сказал Разумков, добавив, что "это не значит, что мы будем работать медленнее, или это как-то повлияет на качество работы".

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Как сообщалось, 15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента. 20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год.

Проектом доходы бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1 079,5 млрд грн, расходы – в сумме 1 170 млрд грн. Дефицит государственного бюджета запланирован в объеме 2,09% ВВП. Минимальная зарплата с 1 января вырастет до 4 723 грн.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в утвержденный проект до 1 октября могут быть внесены существенные изменения.