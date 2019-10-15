 Кабмин начал оптимизацию государственного имущества

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.

"У Минэкономики есть четкий план по повышению эффективности управления государственным имуществом. Мы предлагаем проанализировать выявить такое имущество, которое неэффективно используется или является избыточным, а после этого принимать решение о его отчуждении и продаже. В первую очередь это коснется убыточных и непрофильных предприятий и имущества. Они не должны оставаться в дальнейшем балластом для государства, у них появится новый эффективный собственник через электронные аукционы "ProZorro.Продажи". Вместе с тем, принимая решение в отношении объектов социальной и культурной сферы, для каждого из них мы обеспечим индивидуальный подход, принимая во внимание мнения общин, на территории которых эти объекты находятся", - прокомментировал решение правительства первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

Так, согласно решению правительства, центральным органам исполнительной власти дано поручение основательно проанализировать имеющиеся на балансах избыточное государственное имущество (здания, сооружения) и определиться относительно целесообразности дальнейшего содержания такого имущества на собственном балансе. В случае, если содержать это имущество нецелесообразно, органы власти должны принять решение об отчуждении избыточного имущества определенным законодательством способом.

Также, согласно правительственного решения по оптимизации имущества АО "НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укрзализныця", ПАО "Укрпошта" должны проанализировать избыточные и непрофильные активы, которые находятся на их балансах и их дочерних предприятий (или основанных ими субъектов хозяйствования), и определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития.

Отмечается, что продажа и передача в аренду имущества будет осуществляться на конкурентных началах по рыночной стоимости с применением электронной системы "ProZorro.Продажи".