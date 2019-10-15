 МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год

Об этом свидетельствует обнародованный на сайте фонда макроэкономический прогноз, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно макропрогнозу, МВФ ожидает также, что уровень инфляции по итогам текущего года в Украине составит 8,7%, а в 2020 году – снизится до 5,9%.

Рост потребительских цен на конец этого года составит 7%, а в конце 2020 года – 5,6%.

Согласно ожиданиям Фонда, в 2024 году реальный ВВП может ускорить свой рост до 3,3%, тогда как инфляция к 2024 году снизится до 5%.

Как указано в материалах, дефицит текущего счета в этом году ожидается на уровне 2,8%, а в следующем увеличится до 3,5%.

При этом уровень безработицы в этом и следующем году ожидается на уровне 8,7% и 8,2% соответственно.

Как сообщалось, в апреле МВФ также подтвердил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год на уровне 2,7%, и на 3% в 2020 году.