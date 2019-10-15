 МВФ резко понизил прогноз роста мировой торговли на 2019 год

Об этом говорится в октябрьской версии прогноза МВФ World Economic Outlook, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рост торговли практически остановился. В первом полугодии 2019 года объем мировой торговли был лишь на 1% выше, чем год назад, - это самые низкие темпы роста с 2012 года", - говорится в прогнозе.

Новый прогноз на 2019 год предусматривает рост глобальной торговли на 1,1% после 3,6% в 2018 году. Это сразу на 1,4 процентных пункта хуже июльской версии прогноза, и на 2,3 п.п. - апрельской.

В 2020 году МВФ ожидает рост мировой торговли на 3,2% (на 0,5 п.п. и 0,7 п.п. соответственно хуже июльского и апрельского прогнозов).

Ухудшение прогноза главным образом произошло за счет переоценки роста торговли с участием развивающихся стран (снижение с 2,9% до 0,7% по импорту, с 2,9% до 1,9% по экспорту).

Среди причин МВФ называет торговые конфликты и их влияние на настроения производителей, а также циклические факторы. Отрицательный вклад в темпы роста мирового показателя вносят слабые цифры торговли автомобилями и автокомпонентами, отмечает МВФ.

Ситуация в следующем году должна несколько улучшиться, но риски остаются.

"Ослабление ряда временных факторов, наряду с некоторым восстановлением глобальной экономической активности в 2020 году, а также постепенным оживлением инвестиционного спроса в развивающихся экономиках, поддержат рост мировой торговли. Однако сохраняется существенная неопределенность в отношении будущей структуры цепочек добавленной стоимости в сфере технологий, что может оказать давление на рост торговли", - сказано в докладе.