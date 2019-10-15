 Банки снизили ставки по кредитам на покупку автомобилей и жилья

Об этом свидетельствует обзор актуальных кредитных программ в 21 банке Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Так, средняя процентная ставка для кредитов на автомобили упала на 0,27 процентного пункта (п.п.) и составляет сейчас 10,29% годовых.

При этом стоимость автокредитов заметно отличается на короткие и длинные сроки. Ссуды на авто сроком 1 год стоят минимально – 4,14% годовых. Средняя ставка по кредиту сроком на 2 года составляет 7,57% годовых, кредиты до 3 лет обходятся в 10,38% годовых, а до 4 лет – в 11,72% годовых. Стоимость автокредитов на 5 лет составляет 12,64%, на 6 лет – 12,97% годовых. Наиболее длительный кредит предлагается на срок до 7 лет, стоит он 13,82% годовых.

Более существенно подешевела ипотека – на 1,04 п.п. Средняя ставка по таким кредитам составляет 19,01% годовых.

На первичном рынке жилья минимальная стоимость ипотечного кредита составляет 0,99% годовых, срок кредитования – до 1 года. Максимальная ставка для строящейся недвижимости – 27,1% на срок до 15 лет.

Для вторичного рынка минимальная стоимость составляет 9,49% на срок до 2 лет, максимальная ставка – 26% годовых (до 20 лет).

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Потребительские кредиты по итогам третьего квартала подешевели на 1,8 п.п., их средняя стоимость составляет 34,73 годовых.

Самые низкие ставки по кредитам с обеспечением (под залог авто и недвижимости – от 13,49%). Дороже всех обходятся кредитные карты до – 122,11% годовых. В

Выросли в цене лишь овердрафты – на 1,59 п.п. Средняя ставка по таким займам составляет 33,36% годовых.