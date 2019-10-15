 SkyUp с начала года перевез 1,2 миллиона пассажиров

Это следует из обнародованной статистики авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

В сентябре услугами лоукоста воспользовались 168 911 путешественников, которые были перевезены 1 029 рейсами. Из них 564 рейса были регулярными, 465 - чартерными. Таким образом, соотношение составило 54,8% к 45,2% в пользу регулярных.

Пунктуальность вылетов SkyUp из аэропортов Украины и иностранных аэропортов в сентябре 2019 года составила 81%. Выполненным по расписанию считался рейс, который отправился с отклонением от графика не более 15 минут. Более чем на 1 час лоукост задержал 5% рейсов.

Наиболее популярными регулярными направлениями SkyUp по числу перевезенных пассажиров в сентябре 2019 года стали Батуми, Тбилиси, Барселона, Аликанте, Ларнака, чартерными - Шарм-эш-Шейх, Хургада, Монастир, Тиват и Анталья.